Госдума одобрила во II чтении расчет налоговой базы НДС при перепродаже бытовой техники

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий установление порядка определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (НДС) при продаже купленной у физических лиц электронной и бытовой техники. Документ инициирован Смоленской областной Думой.

Сейчас законодательством установлены особые правила определения налоговой базы по НДС при реализации автомобилей, приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками НДС) с целью перепродажи. Налоговым кодексом предусмотрено, что налоговая база рассчитывается как разница между ценой, определяемой в соответствии с общими положениями о налогообложении в сделках между взаимозависимыми лицами, с учетом НДС, и ценой приобретения этих автомобилей.

Законопроект предлагает установить аналогичный порядок расчета налоговой базы по НДС для отдельных видов электронной и бытовой техники по перечню, утверждаемому правительством РФ, приобретаемых у физлиц с целью перепродажи.

Положения документа будут применяться в отношении операций по реализации электронной и бытовой техники, совершенных с 1 января 2022 года.

В первоначальной редакции законопроекта предполагалось распространить действие этих норм на автомобили и технику, приобретаемую не только у физлиц, но и у плательщиков НДС. Однако правительство РФ такие поправки не одобрило.