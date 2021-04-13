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Авиакомпания Azur Air приостанавливает рейсы в Турцию и Танзанию

Большинство билетов реализовано в составе турпакета, сейчас всплеска активности по вопросам возврата средств нет, сообщил перевозчик

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air приостанавливает полетную программу в Турцию и Танзанию с 15 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"В соответствии с решением оперативного штаба Azur Аir приостанавливает программу рейсов в Турцию и Танзанию. На данный момент авиакомпания занимается корректировкой полетной программы и готовит пакет предложений по вынужденным условиям обмена и возврата билетов. Необходимо отметить, что большинство билетов реализовано в составе турпакета. Сейчас не наблюдается всплеск активности по вопросам возврата средств", - сказали в пресс-службе.

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