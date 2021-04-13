В Пенгтагоне заявили, что "Северный поток - 2" не должен влиять на отношения с Германией

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Проблема "Северного потока - 2" не должна оказывать влияние на отношения между США и Германией. Соответствующую позицию во вторник по итогам встречи с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр озвучил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы ценим отношения с Германией, мы намерены укреплять наше сотрудничество. <...> Что касается "Северного потока - 2", мы (США - прим. ТАСС) высказывали возражения по этому поводу и относительно того влияния, которое получит Россия. Но мы не позволим, чтобы эта проблема встала на пути наших замечательных отношений с Германией", - отметил он.

Глава Минобороны ФРГ после переговоров заявила, что считает нужным увязать с действиями России вопрос заполняемости "Северного потока - 2" газом.