На оценку запасов питьевой воды в Азовском море потратят 70 млн рублей

ТАСС, 13 апреля. Правительство РФ направит 70 млн рублей для Росгеологии на проведение геологоразведки в Азовском море для оценки наличия питьевой воды. Соответствующий документ во вторник размещен на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году Роснедрам из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 70 000 тыс. рублей для предоставления субсидии акционерному обществу "Росгеология" на финансовое обеспечение реализации комплексной программы геологоразведочных работ в акватории Азовского моря, имея в виду предоставление отчета Роснедрам по результатам выполнения первого этапа геологоразведочных работ с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод в четвертичных и неогеновый отложениях в границах акватории Азовского моря", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, геологоразведочные мероприятия должны быть проведены до 1 февраля 2022 года.

Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, разведка Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас ведет одна из ведущих российских компаний.