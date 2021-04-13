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Кабмин выделил более 153 млн руб. на выплаты классным руководителям в ведомственных школах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 153 млн рублей на выплаты за классное руководство учителям школ, относящихся к федеральным ведомствам и министерствам. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, Минобороны на эти цели будет выделено 113,9 млн рублей, ФСИН получит 10,7 млн рублей, ФСБ - 4,3 млн рублей, Росгвардия - 6,3 млн рублей, Главное управление спецпрограмм президента РФ - 5,4 млн рублей, МВД - 4,9 млн рублей. Кроме того, Управделами президента получит 1,95 млн рублей, МИД - 1,6 млн рублей, Минпросвещения - 4,2 млн рублей.

С 1 сентября 2020 года по инициативе президента России учителям школ установлена специальная доплата в размере 5 тыс. рублей за работу классным руководителем. При этом все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство сохраняются.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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