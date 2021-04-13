В Нижегородской области за два года планируют запустить 25 газозаправочных станций

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в ближайшие два года планируют ввести на территории региона 25 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, сообщил ТАСС министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов.

"Правительство Нижегородской области проводит работу по расширению территориальных границ рынка и стимулированию потенциальных инвесторов в целях равномерного размещения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на всей газифицированной территории региона. В 2021-2023 годах дополнительно планируется строительство еще 25 объектов заправки транспортных средств природным газом", - сказал собеседник агентства.

На начало года в области действует 11 заправок автомобилей компримированным природным газом, они располагаются в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, Выксе, Заволжье и Павлове. Также в регионе действуют две заправки корпоративной формы, которые предприятия используют для своих нужд.

Министр отметил, что регион активно участвует в реализации мероприятий по расширению рынка газомоторного топлива в регионе. С 2019 года область вошла в программу субсидирования из федерального бюджета возмещения части затрат инвесторам, осуществившим строительство объектов газозаправочной инфраструктуры.

"За счет реализации мер государственной поддержки в Нижегородской области в 2019-2020 годах построены шесть газозаправочных станций", - добавил собеседник агентства.

Ранее в России была утверждена программа развития рынка газомоторного топлива, ее участниками стали 27 субъектов РФ, в том числе Нижегородская область. За счет ее реализации планируется увеличение потребления природного газа в качестве моторного топлива, развитие газозаправочной инфраструктуры, а также увеличение парка техники на природном газе. По данным ПАО "Газпром", ожидается, что по итогам 2024 года объем потребления природного газа в качестве моторного топлива увеличится до 2,7 млрд куб. м, количество стационарных газозаправочных объектов - до 1 273 единиц, а парк техники на природном газе пополнится новыми транспортными средствами в количестве не менее 40 тыс. единиц.