Липецкие аграрии с января собрали тепличных овощей на треть больше, чем в начале 2020 года

ЛИПЕЦК, 13 апреля. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области в период с января по март текущего года собрали на треть больше тепличных овощей, чем в первом квартале прошлого года. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В целом с января в теплицах региона собрано более 49,5 тыс. т овощей, в прошлом году на аналогичную дату липецкие тепличные комплексы вырастили 38,3 тыс. т овощей", - сказал Артамонов. В частности, в зимних теплицах собрали с начала года 27,4 тыс. т огурцов и 22 тыс. т томатов, а также начали выращивать салат - его уже произведено 128 т.

"Производство овощей защищенного грунта в регионе мы будем увеличивать, и постепенно высококачественная местная продукция должна вытеснить с наших прилавков импортную", - отметил глава областной администрации. Он подчеркнул в этой связи, что перед аграрным сектором сейчас "стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности". "К тому же, эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям", - заключил Артамонов.

В пресс-службе областной администрации, в свою очередь, пояснили, что по итогам прошлого года аграрии региона собрали 146,4 тыс. т овощей закрытого грунта. "По этому показателю Липецкая область заняла первое место в России и сегодня продолжает его удерживать", - сказали в пресс-службе, отметив, что в пятерку регионов-лидеров также входят Московская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.