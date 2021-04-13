Госдума приняла в I чтении законопроект об открытии в РФ филиалов иностранных страховщиков

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который определяет порядок допуска и деятельности на российском страховом рынке иностранных страховых организаций. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект направлен на выполнение обязательств России по допуску филиалов иностранных юридических лиц из государств - членов Всемирной торговой организации (ВТО) для осуществления страховой деятельности на территории РФ. Документ обеспечивает необходимый баланс между протекционистскими мерами по защите национального страхового рынка и создание справедливой конкуренции между иностранными и российскими страховщиками.

Иностранные страховщики рассматриваются в качестве самостоятельных субъектов страхового дела наравне с российскими компаниями. Для них устанавливаются определенные требования по лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости, а также гарантийному депозиту филиала. В частности, лицензирование деятельности иностранной страховой организации ограничивается добровольными видами страхования, перестрахованием, а также обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

При этом ограничение на заключение отдельных видов договоров для иностранных страховых организаций аналогично запрету в отношении дочерних обществ иностранных страховщиков, которое определено в действующем законодательстве. Полномочия по надзору за деятельностью иностранного страховщика на территории РФ предоставлены Банку России.

Установленный срок вступления федерального закона в силу - 22 августа 2021 года. Он соответствует определенным обязательствам России, принятым при присоединении к ВТО. Со дня вступления в силу настоящего закона в едином государственном реестре субъектов страхового дела будут отражаться все виды страхования в рамках соответствующего вида страховой деятельности.