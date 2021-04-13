Владелец IKEA инвестирует в России в солнечные парки для энергоснабжения магазинов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Группа компаний Ingka, владелец розничной сети IKEA и торговых центров "Мега", заключила соглашение с "Солар Системс" о приобретении 49% акций восьми солнечных электростанций в России для обеспечения электроэнергией своих магазинов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ingka Investments, инвестиционное подразделение ГК Ingka, увеличивает инвестиции в возобновляемые источники энергии, приобретая 49% акций восьми солнечных электростанций на юго-западе России. Общая стоимость активов восьми проектов составляет более 21 млрд рублей", - говорится в сообщении. По данным компании, это первая крупномасштабная иностранная инвестиция в возобновляемые источники энергии, осуществленная в России некоммунальной компанией.

Соглашение с ООО "Солар Системс" подписано и сейчас подлежит утверждению Федеральной антимонопольной службой России. Сумму сделки компании не раскрывают.

Энергетическая мощность проектов составляет 160 МВт, что будет достаточно для обеспечения электроэнергией всех 17 магазинов IKEA в России и части торговых центров "Мега", расположенных по всей стране.

С 2009 года ГК Ingka инвестировала €2,5 млрд в возобновляемые источники энергии. В 2020 году компания объявила о намерении направить еще €600 млн на эти цели. В России компания установила на своих объектах недвижимости 823 солнечных панели и пять ветровых турбин общей максимальной мощностью 300 кВт. Эти солнечные панели и ветровые турбины были установлены в Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Казани, Уфе, Адыгее и Санкт-Петербурге. Ingka исследует возможность установки грунтовых насосных установок на нескольких своих объектах.

ООО "Солар Системс" создано в 2014 году и развивает солнечные парки, владея и управляя суммарно установленной мощностью солнечной энергии 365 МВт в России. Группа компаний Ingka включает в себя розничную сеть ИКЕА, Ingka Investments и Ingka Centres. Ingka Centres владеет 14 торговыми центрами в 11 регионах РФ. В состав всех торговых центров "Мега" входит магазин IKEA.