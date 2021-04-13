Находящееся под санкциями США российское судно покинуло порт Лиепаи

РИГА, 13 апреля. /ТАСС/. Российское ледокольное судно "Юрий Топчев", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", покинуло порт приморского города Лиепая в Латвии. Владелец судна внесен в список санкций США. Об этом во вторник сообщила Лиепайская свободная экономическая зона.

"Юрий Топчев", который ходит под российским флагом и до этого работал в Германии, успешно покинул Лиепайский порт", - говорится в сообщении Лиепайской свободной экономической зоны в Twitter.

Как пояснил во вторник местному агентству LETA председатель правления Лиепайской свободной экономической зоны Улдис Сескс, судно прошло небольшой ремонт, что позволило ему вернуться в море. По его словам, ледокол "Юрий Топчев" находился в Лиепайском порту на законных основаниях и после получения всех необходимых разрешений со стороны Береговой охраны Латвии, Государственной пограничной охраны, Службы государственных доходов, а также капитана порта.

Тем временем входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" во вторник призвало уже на этой неделе рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии Сейма (парламента) по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. "Тот факт, что российские корабли, строящие "Северный поток - 2", принимаются и ремонтируются в Латвии, совершенно неприемлем. Это явно противоречит официальной позиции правительства Латвии по вопросу "Северного потока - 2", поэтому я призвал оценить эту ситуацию на комиссии Сейма по обороне. Это не только вопрос санкций США, но и вопрос наших собственных национальных интересов", - отметил парламентарий от нацблока Эдвинс Шноре.

Латвийский телеканал TV3 11 апреля сообщил, что 6 апреля в Лиепайский порт для проведения ремонта зашло российское ледокольное судно "Юрий Топчев", задействованное в строительстве "Северного потока - 2". Как отметил телеканал, этот ледокол привязан к внесенному в санкционные списки США судну "Фортуна", которое с помощью специального оборудования занимается погружением нового газопровода на дно моря.