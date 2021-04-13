ОПЕК прогнозирует потребление бензина летом ниже докризисных уровней

ТАСС, 13 апреля. Спрос на нефть восстанавливается, но потребление бензина в предстоящий автомобильный летний сезон все равно окажется ниже докризисного уровня лета 2019 года из-за последствий продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом говорится в апрельском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), поступившем в ТАСС.

Как ожидают в ОПЕК, мировое потребление бензина в первом квартале 2021 года составит 24 млн баррелей в сутки (б/с), во втором квартале - 25,6 млн б/с, в третьем - 26,7 млн б/с, в четвертом - 25,4 млн б/с. При этом в ОПЕК не указали значения потребления бензина в 2019 году, отметив, что они были выше.

Потребление дизельного топлива этим летом также не достигнет докризисных уровней, предупредили в ОПЕК, хотя восстановлением спроса на этот вид топлива будет двигать оживление строительной активности в Азии и посевные. По оценке ОПЕК, в первом квартале потребление дизеля в мире составит 26,3 млн б/с, во втором - 26,6 млн б/с, в третьем и четвертом кварталах - по 27,4 млн б/с. ОПЕК сегодня повысила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году до 6 млн б/с, тогда как в 2020 году он упал на 9,5 млн б/с.

Глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6 млн б/с и составит порядка 96,5 млн б/с по причине восстановления мировой экономики и разворачивающейся вакцинации, указано в отчете. Таким образом, прогноз по росту мирового спроса повышен по сравнению с мартовским отчетом на 100 тыс. б/с. В ОПЕК отметили, что более интенсивное восстановление экономики, вакцинация населения и снятие ограничительных мер в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) окажут положительное влияние на мировой спрос на нефть. "Основной рост потребления ожидается во втором и третьем кварталах 2021 года, а спрос вырастет в годовом выражении на 12 млн и 6,5 млн б/с соответственно. Прогнозируется, что бензин станет ключевым фактором ростом мирового спроса на нефть с началом летнего сезона", - следует из отчета.

Перевыполнение норм сделки

Страны ОПЕК в марте 2021 года увеличили добычу нефти на 201 тыс. баррелей в сутки к уровню февраля, до 25,04 млн б/с, следует из апрельского отчета ОПЕК, поступившего в ТАСС. При этом из данных документа также следует, что сделка о сокращении добычи нефти странами организации была выполнена на 124% от плана против 122% месяцем ранее.

Перевыполнение норм сделки большей частью обеспечено добровольным сокращением 1 млн б/с Саудовской Аравией - крупнейшим производителем нефти в ОПЕК. Так, в марте ее добыча оставалась на уровне 8,09 млн б/с, что на 33 тыс. б/с меньше, чем в феврале.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В марте добыча участников сделки составила только 21,017 млн б/с против положенной по условиям 22,12 млн б/с. Всего в марте "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 5,67 млн б/с к базовому уровню в соглашении против положенных 4,56 млн б/с - таким образом, условия сделки были выполнены на 124%. Без учета саудовского миллиона сделка также выполнялась неплохо - почти на 100%, показывают расчеты ТАСС.

ОПЕК также пересмотрела прогноз по предложению нефти от стран, не входящих в ОПЕК, на 2021 год, снизив оценку роста предложения на 30 тыс. б/с в сравнении с мартовским прогнозом. Так, согласно новому прогнозу, предложение нефти от стран "не ОПЕК" вырастет на 0,9 млн б/с, до 63,8 млн б/с.Ожидается, что рост предложения нефти в основном будет обеспечен за счет Канады, Норвегии и Бразилии. Оценки поставок жидких углеводородов из США сохранились на прежнем уровне - ожидается рост поставок на 0,16 млн б/с в 2021 году.

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития в феврале 2021 года сокращались седьмой месяц подряд, однако превышали на 29 млн баррелей среднее значение за пять лет, отмечается в отчете ОПЕК. Согласно материалам, запасы нефти в развитых странах в феврале снизились на 44,9 млн баррелей - до 2,98 млрд баррелей, что на 94 млн баррелей выше, чем годом ранее. На этом уровне они были выше среднего за последние пять лет уровня на 29 млн баррелей. При этом запасы нефтяного сырья за отчетный период выросли на 6,1 млн баррелей, в то время как запасы нефтепродуктов сократились на 51 млн баррелей. В нынешних объемах запасы нефти покрывали потребность стран ОЭСР на 68 дней, это почти на семь дней меньше, чем годом ранее, и на 2,6 дня выше, чем в среднем за пять лет.