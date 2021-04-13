В посольстве РФ заявили, что Катар остается закрытым для российских туристов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Въезд для российских туристов на территорию Катара в настоящее время закрыт из-за эпидемической обстановки. Об этом сообщили во вторник ТАСС в российском посольстве в Дохе.

"Туристам пока путь закрыт. Несмотря на то, что у нас безвизовый режим, в связи со сложившейся санитарно-эпидемической обстановкой, к сожалению, пока въезд иностранцев ограничен", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что в страну могут приехать только те, кто постоянно проживает в Катаре. "Если те, кто уже проживает здесь, возвращаются, у них обязательно должна быть справка о ПЦР-тесте, также по прилете в страну оформляется карантин", - указали там.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки в Катаре было выявлено 973 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За месяц этот показатель вырос практически в два раза.