Дума приняла в I чтении законопроект об основах семеноводства

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который устанавливает правовые основы деятельности по производству, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян растений, а также их ввозу и вывозу из РФ.

Законопроект устанавливает более 40 понятий, среди которых "семена", "производство семян сельскохозяйственных и лесных растений", "сельскохозяйственные растения", "гибрид", "сорт", "показатели сортовых качеств семян", "сортовая идентификация". Согласно документу, Минсельхоз России наделяется новыми полномочиями, в том числе по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства, утверждению порядка введения временных ограничений на ввоз в РФ семян или установления дополнительных требований к их ввозу.

Кабмин также предлагает создать государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Предполагается, что в нем будут в том числе представлены сведения о сортах или гибридах, прошедших испытания, и показавших преимущество по сравнению с лучшим возделываемым в соответствующем регионе сортом или гибридом, принимаемым за стандарт.

Формировать реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, будет Минсельхоз в порядке, утвержденном правительством РФ и на основании соответствующих заявок. За внесение сведений в реестр предлагается взимать пошлину.

Информационная система

Согласно документу, в целях недопущения ввоза на территорию РФ семян и использования для посева семян растений, содержащих генно-инженерно-модифицированный материал, Россельхознадзором будет осуществляться досмотр, осмотр партий семян с отбором проб или образцов для проведения лабораторных исследований в целях определения их соответствия информации, указанной в сопроводительных документах.

Кроме того, для исключения поступления на рынок фальсифицированных семян законопроект предполагает создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений. "ФГИС "Семеноводство" будет создаваться в рамках развития федеральной государственной информационной системы Минсельхоза России без увеличения численности работников и выделения дополнительных бюджетных ассигнований" - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также вводит обязательное оформление удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений, которое выдается аккредитованными органами инспекции по заявкам физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, за счет средств заявителей. Как отмечают в кабмине "в отсутствие данного удостоверения невозможен полноценный контроль за оборотом семян, в связи с этим в настоящее время на рынке присутствует некачественная и фальсифицированная продукция, а также продукция, произведенная с нарушением авторских и иных интеллектуальных прав собственности".

Как отмечают авторы инициативы, законопроект предполагает значительные нормативные изменения, поэтому в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года.