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Мишустин сообщил, что за год власти направили более 650 млрд рублей семьям с детьми

Решение оказать такую поддержку было принято в мае 2020 года, напомнил премьер-министр

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российские власти за год выделили на выплаты семьям с детьми уже более 650 млрд рублей. Об этом заявил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения президентом России Владимиром Путиным координационного центра правительства России.

Глава кабмина напомнил, что в мае прошлого года было принято решение оказать поддержку семьям с детьми, и рассказал о сложностях, которые возникали при реализации этого решения.

"Сейчас выплаты на детей в возрасте от нуля до трех лет и от трех до семи лет не требуют заполнения заявлений, а сами выплаты происходят автоматически: родители получают средства на карточки. Уже выплачено более 650 млрд рублей", - указал Мишустин.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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