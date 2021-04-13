Halliburton поставит облачные технологии для Норвежского нефтяного директората

ТАСС, 13 апреля. Нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton заключила восьмилетний контракт с Норвежским нефтяным директоратом на поставку облачных технологий для анализа данных о континентальном шельфе Норвегии, говорится в сообщении компании.

"Halliburton объявила о подписании восьмилетнего контракта с Норвежским нефтяным директоратом на обновление и снабжение норвежского национального хранилища сейсмических, скважинных и производственных данных для нефтегазовой промышленности", - сказано в сообщении.

Компания поставит нефтяному директорату облачные сервисы для обеспечения высокого качества данных с Норвежского континентального шельфа, а также для их визуализации и интерпретации.

Halliburton также предоставит приложения с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа данных о недрах, бурении скважин и добыче нефти и газа.