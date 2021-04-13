Касперская считает, что массовое внедрение биометрии может повлечь рост киберпреступлений

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Массовое повсеместное внедрение идентификации по биометрическим данным может повлечь за собой рост мошеннических схем с использованием данной технологии. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала президент группы компании InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (АРПП) Наталья Касперская.

"Статистики мы не имеем пока, но о таких мошеннических схемах уже известно. Причем я думаю, что с массовым внедрением биометрии я бы предсказывала, что количество мошенничеств с <…> использованием биометрии будет возрастать", - сказала она, уточнив, что задача комплексной защиты биометрических данных еще не решена.

Прежде чем массово внедрять биометрию, необходимо понять, каким образом биометрические данные будут защищены, потому что самый радикальный способ - подделка цифровой личности и полная компрометация человека, уточняет президент группы компании InfoWatch.

Касперская считает, что наибольшие риски могут возникнуть при единовременном переходе документов "в цифру" (цифровизация паспорта и другое) и внедрении биометрии. "Пока другого варианта как иметь параллельно бумагу [бумажный документ] или какие-то дополнительные средства аутентификации - я пока придумать не могу", - прокомментировала она.

По ее словам, InfoWatch также задумывается над разработкой решений для защиты биометрических данных, на данный момент на рынке нет готовых решений по комплексной защите биометрических данных. Это важно для понимания того, что биометрию надо внедрять только тогда, когда уже точно понятно, как ее защищать. Она также отметила, что внедрение каждой новой технологии несет в себе потенциальные киберугрозы.

"Как только мы внедряем новую технологию, мы должны ожидать, что этой технологией могут воспользоваться не только хорошие люди, но и мошенники. При этом, когда говорят о защите, надо понимать следующее - что технологий невзламываемых на сегодняшний день человечество не придумало", - поясняет Касперская.

Ранее в субботу в пресс-службе столичной полиции ТАСС сообщили, что мошенники в Москве стали звонить клиентам банков, записывать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов и списания средств с банковских счетов. На сегодняшний день, как отмечали в полиции, банки для установления или проверки личности своих клиентов могут собирать биометрические данные, в том числе запись голоса. Сдача биометрии для клиентов является добровольной. После этого Сбербанк назвал невозможным использование мошенниками голосовых данных клиентов банков для хищения денежных средств с их счетов или оформления кредита на чужое имя.