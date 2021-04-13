Стоимость проезда по платной дороге М-4 до Краснодара летом останется на уровне 2020 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Автодор этим летом сохранит стоимость проезда по платной дороге М-4 "Дон" из Москвы в Краснодар и по ЦКАД на уровне прошлого года, сообщила госкомпания.

"Сезонные тарифы на проезд в дневное время, c понедельника по четверг, по дороге М-4 "Дон" останутся на уровне 2020 года и будут действовать с 16 апреля по 17 октября 2021 года, - говорится в сообщении. Проезд по всем платным участкам М-4 "Дон" от Москвы до Краснодара на легковом автомобиле в эти дни с использованием транспондера обойдется в 1 584 рубля, за наличные и по банковской карте - 1 760 рублей.

Тарифы на проезд по ЦКАД останутся без изменений, а максимальная скидка при оплате проезда по ЦКАД с использованием транспондера с 16 апреля составит 40%.

На дороге М-11 "Нева" проезд на легковом автомобиле от Солнечногорска до Санкт-Петербурга при оплате с использованием транспондера составит 1 349 рублей, без него днем c понедельника по четверг - 1 780 рублей.

Минимально доступный размер скидки при оплате проезда с использованием транспондера составит 10% для легковых автомобилей.