ФАС возбудила дело против "Яндекса" из-за неисполнения требований по поисковой выдаче

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении "Яндекса" за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске. Об этом говорится в сообщении службы.

"Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети интернет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики. "Если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен - обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - пояснили в ФАС.