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ФАС возбудила дело против "Яндекса" из-за неисполнения требований по поисковой выдаче

Ранее антимонопольный орган выдал компании предупреждение
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении "Яндекса" за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске. Об этом говорится в сообщении службы.

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"Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети интернет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики. "Если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен - обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - пояснили в ФАС.

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