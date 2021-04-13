Минфин: ввод демпфера для производителей каучука сейчас приведет к доплатам с их стороны

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Введение демпфера для производителей синтетического каучука при текущих ценах на сырье приведет к доплатам в бюджет с их стороны, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Мы обсуждаем [введение демпфера], но сейчас цены на каучук такие хорошие, что если вводить демпфер на каучук, как мы изначально его обсуждали, то нам производители должны платить", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 30 июня 2021 года подготовить изменения в налоговое законодательство, предусматривающие использование демпфирующего механизма при реализации компаниями синтетического каучука.

Замминистра финансов отметил, что в связи с изменением ситуации с ценами на каучук на рынке предложенная "формула уже не всех устраивает".

"Мы в процессе обсуждения, в любом случае, мы ищем консенсус с бизнесом", - подчеркнул Сазанов.

В ходе совещания по развитию нефтегазохимии России с участием президента РФ в декабре глава "Сибура" Дмитрий Конов отметил, что многие производители каучука в стране находятся в трудном положении из-за влияния пандемии коронавируса. Позднее он отметил, что возможное введение демпфера, который в том числе позволит поддержать производителей синтетического каучука в трудные времена, выглядит достаточно справедливо.