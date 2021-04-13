Минэнерго и Минфин в ближайшие дни согласуют параметры корректировки демпфера на топливо

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минфин и Минэнерго планируют уже в ближайшее дни представить согласованные параметры корректировки демпфирующего механизма, который участвует в регулировании топливного рынка в России. Как и планировалось, он фактически заработает с 1 мая, сообщил журналистам замглавы Минфина России Алексей Сазанов.

"На этой неделе окончательно сформулируем, я думаю, в ближайшие пару дней Минэнерго [выйдет] с информацией о согласованной позиции. Просто она еще окончательно не согласована, у нас по-прежнему остаются некоторые разногласия, поэтому не хочется перетягивать одеяло. В частности, [остается нерешенным вопрос] в каком объеме компенсировать НДПИ, этим определяется на сколько снизится цена отсечения (один из параметров формулы демпфера - прим. ТАСС)", - заметил он.

Сазанов считает, что фактически скорректированный демпфер начнет работать с 1 мая, как это и планировалось ранее. "Мы успеваем. Он будет распространяться задним числом с 1 мая. Мы сейчас актуализируем текст законопроекта вместе с Минэнерго. Он будет распространяться на правоотношения с 1 мая, поэтому де-факто он будет применяться с 1 мая", - пояснил он.

Правительство РФ 10 марта приняло решение скорректировать формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен на АЗС в размере не выше годовой инфляции. Таким образом формула демпфера была скорректирована в пользу нефтяников, о чем они неоднократно просили ранее.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

О потерях бюджета при налоговой поддержке нефтяников

Сазанов также сообщил, что стимулирование проектов по добыче вязкой и сверхвязкой нефти ранее 2024 года приведет к выпадению доходов федерального бюджета, но окончательное решение за правительством. Ранее просьбу ввести специальную категорию в налоговом режиме НДД для таких проектов с 2022 года озвучивал "Лукойл".

"У нас соображения такие, что перевод этих проектов на НДД возможен с 2024 года. Раньше это приведет к выпадающим доходам бюджета. Но решение за правительством, поскольку есть поручение президента проработать [вопрос о стимулировании добычи на таких проектах]", - пояснил Сазанов. При этом он затруднился оценить объем выпадающих доходов, так как параметры, предлагаемые "Лукойлом", ему неизвестны.

"Любой перевод [месторождений вязкой нефти] на НДД раньше 2024 года - это прямые выпадающие доходы в условиях дефицитного бюджета. Чтобы дать какие-то дополнительные льготы, придется занять на внутреннем рынке. Но поскольку есть поручение президента, мы будем прорабатывать, дальше решение за правительством", - сказал замминистра.

Сазанов также пояснил, что "Лукойл" действительно просил перевести на НДД один из своих проектов на Каспии, месторождение им.Корчагина, который после налоговой реформы в нефтянке лишился льгот по экспортной пошлине. По мнению Минфина, перевод месторождения на НДД возможно только решения вопроса с разделением лицензии. "Если они разделят месторождение, выделят новый участок недр, будет новое месторождение. Тогда оно вправе будет претендовать на НДД. Для этого нужно внести изменения в закон о недрах", - пояснил он.

После осенней налоговой реформы Минфина "Лукойл", как и многие нефтяные компании, лишился льгот по добыче сверхвязкой нефти, а также по экспортной пошлине. В результате в компании остановили инвестиции в рост добычи на проектах с высоковязкой и обводненной нефтью.

В качестве компенсации за отмену льгот Минфин предлагал нефтяникам перейти на НДД, но те назвали его нынешние параметры экономически неэффективными для роста добычи на таких проектах и просили выделить для трудных и морских проектов отдельную категорию в НДД. В Минфине говорили, что это будет возможно не ранее 2024 года. Нефтяники в свою очередь просили ввести новый режим раньше, с 2022 года, чтобы планировать свои инвестиции, а также для того, чтобы Россия смогла адекватно нарастить добычу после отмены ограничений по сделке ОПЕК+.