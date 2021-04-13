Аксаков назвал маловероятным отключение России от Visa и MasterCard

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отключение РФ от Visa и MasterCard маловероятно, но технически страна готова к этому, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка. Это оборот даже не в десятки, а около сотни триллионов рублей. Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка. Естественно, это репутационные потери. Думаю, для них самое главное - это экономические очень большие потери. Поэтому я не очень верю, что Госдеп такое решение примет. Но теоретически мы готовы", - сказал Аксаков.

По его мнению, на фоне пандемии заграничные поездки граждан минимизированы и актуальность международных платежных систем не так высока. Внутри России карта "Мир" уже имеет почти 25% рынка, эмитировано почти 100 млн карт, при этом всего вместе с международными платежными системами - больше 300 млн карт, добавил Аксаков.

Карта "Мир" полностью может заместить внутреннее использование платежных карт для граждан, считает депутат. "С этой точки зрения, больше выиграет карта "Мир", чем международные платежные системы", - отметил он.

При этом Аксаков напомнил, что карта "Мир" принимается пока только в 13 странах. "Но уже ряд европейских стран, в том числе в некоторых организациях Великобритании, принимают карту "Мир" в оплату товаров и услуг", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает риска отключения России от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к стране со стороны некоторых государств.