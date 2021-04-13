X5 Retail Group не думает о смене юрисдикции из-за денонсации РФ соглашения с Нидерландами

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский ретейлер X5 Retail Group, чья головная компания X5 Retail Group N.V. зарегистрирована в Нидерландах, изучает влияние возможной денонсации РФ налогового соглашения с Нидерландами, однако не рассматривает смену юрисдикции. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Перевод деятельности в другую страну в настоящий момент не рассматривается. Мы изучаем потенциальный эффект денонсации соглашения на группу и понимаем, что на выплаты 2021 года эффект не распространяется", - сообщили в компании.

Голландский холдинг группы Х5 более 15 лет является публичной компанией, акции которой котируются на Лондонской и российской биржах, напомнили в компании. X5 - крупнейший по обороту российский ретейлер. Чистая розничная выручка X5 Retail Group по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 14,2% и достигла 1,973 трлн рублей.

Ретейлер отметил, что денонсация налогового соглашения может поставить бизнес, имеющий присутствие в Нидерландах, в неравное положение по сравнению с другими компаниями, что является нарушением основного принципа законодательства о всеобщности и равенстве налогоплательщиков.

"Мы исходим из того, что негативные последствия такого развития событий могут быть нивелированы на законодательном уровне. Проводя аналогию с недавно пересмотренными положениями соглашений с Кипром и Люксембургом, негативных последствий для группы, являющейся публичной, в настоящий момент не ожидаем", - заключили в компании.

В Нидерландах зарегистрированы головная компания другого ретейлера - "Связного". Как сообщил ТАСС представитель "Связного", "на работу ООО "Сеть Связной" данные изменения не повлияют".

О денонсации налогового соглашения

Минфин Нидерландов 12 апреля сообщил, что страна намерена продолжить диалог с Россией по налоговому соглашению с целью поиска приемлемого для обеих сторон решения. Нидерланды направили встречное предложение РФ, которое, по мнению голландской стороны, учитывало интересы реального бизнеса, равно как и интересы РФ. В нем содержался ряд эффективных, по мнению голландской стороны, мер по борьбе с уклонением от налогообложения.

Ранее стало известно, что российский кабинет министров внес в Госдуму законопроект "О денонсации Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество". В случае завершения денонсации соглашение прекратит применяться с 1 января 2022 года.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки документов об избежании двойного налогообложения с другими странами, существующие соглашения с которыми позволяют выводить прибыль из РФ, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты. В ходе переговоров Минфин РФ предложил голландской стороне условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако Нидерланды такой вариант не устроил.