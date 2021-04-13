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Лоукостер "Победа" готовит график вывозных рейсов из Турции

Как сообщили в компании, клиентам отмененных рейсов из российских городов в Турцию и обратно автоматически оформлен полный возврат денежных средств

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" готовит график собственных вывозных рейсов из Турции. Об этом сообщил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, чьи слова приведены в релизе компании.

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"Однако около 7 тыс. клиентов "Победы" успели улететь на отдых и сейчас находятся на территории Турции. Мы всех своих клиентов вернем домой, пусть даже путем огромных расходов для нашей компании. Сейчас готовим график вывозных рейсов", - сказал он.

Как уточняется в сообщении "Победы", компания отменила все регулярные рейсы в Турцию: отменены рейсы в Анталью и Газипашу из Москвы, а также в Стамбул из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Минеральных Вод и Уфы.

"Клиентам отмененных рейсов из российских городов в Турцию и обратно уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств, - сказали в компании. - Все рейсы между Россией и Турцией с 1 июня 2021 года планируется выполнить по расписанию".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаТанзанияТурцияРоссия
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