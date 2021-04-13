Акции "Яндекса" на Мосбирже снижаются более чем на 7% на фоне возбуждения дела ФАС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 7,1% и в моменте достигала 4 510 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:33 мск.

К 18:48 мск акции замедлили падение и торговались по 4 536 рублей (-6,55%)

Котировки снижаются на фоне заявления ФАС о возбуждении дела в отношении "Яндекса" за неисполнение требований по выдаче в поиске.

Ранее ФАС России возбудила дело в отношении "Яндекса" за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске. По данным ведомства, организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в интернете.

В свою очередь в пресс-службе "Яндекса" сообщили ТАСС, что компания не согласна с обвинением в ограничении конкуренции и готова отстаивать свою позицию.