"Яндекс" заявил, что не согласен с обвинением в ограничении конкуренции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" не согласен с обвинением в ограничении конкуренции и готов отстаивать свою позицию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Обогащенные ответы на поиске - это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тыс. компаний уже бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов. Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров", - сообщили в компании.

Ранее ФАС России возбудила дело в отношении "Яндекса" за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске. По данным ведомства, организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в интернете. Ведомство отмечало, что исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики. По данным ФАС, если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен - обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

В начале апреля ФАС сообщала, что "Яндекс" подал в ведомство ходатайство о переносе сроков исполнения требований к инструментам выдачи в поиске на месяц. В конце февраля стало известно, что ФАС России обязала "Яндекс" в месячный срок прекратить предоставлять собственным сервисам (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущества в поисковой системе "Яндекса", занижая тем самым позиции других компаний в выдаче.

Кроме того, ФАС обязала "Яндекс" опубликовать условия доступа сервисов к инструментам продвижения в поиске, а также обеспечить равный доступ к ним для всех игроков рынка. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок ФАС обязана принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

После заявления ФАС в компании сообщили, что исполнение этих требований к инструментам поисковой выдачи ухудшит качество поиска для пользователя. И отметили, что некоторые требования предписания уже реализованы в поиске.

История вопроса

В августе 2020 года онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в ФАС жалобу на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением. Основная претензия этих компаний заключается в специальных виджетах поисковой системы ("колдунщиках"), которые чаще всего выводятся выше других результатов поиска и позволяют пользователям искать билеты, объявления, фильмы и другое без перехода на отдельную страницу. По мнению компаний, попасть туда могут только сервисы "Яндекса", а такой инструмент не показывает наиболее подходящий результат запроса, привлекая внимание пользователя и уводя его на сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика у конкурентов.

В "Яндексе" со своей стороны заявляли, что виджеты являются международным отраслевым стандартом, они не закреплены по умолчанию на первых позициях и не имеют никаких преимуществ перед обычными результатами поиска.