Минсельхоз не обсуждает прямое регулирование цен на мясо птицы и яйца

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не обсуждает прямое регулирование цен на мясо птицы и яйца в России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"Меры прямого регулирования цен на птицеводческую продукцию на площадке Минсельхоза России не рассматриваются", - отметили в министерстве.

В Минсельхозе добавили, что решение об установлении предельно допустимых розничных цен в соответствии с постановлением правительства РФ не относится к компетенции министерства.

В Минсельхозе подчеркнули, что его специалисты на постоянной основе проводят совещания с региональными органами управления АПК, в рамках которых обозначается обеспечение контроля за ситуацией на продовольственном рынке и недопущение необоснованного роста цен, в том числе на продукцию птицеводства. "В настоящее время субъектами РФ активно ведется такая работа, в том числе путем переговоров с локальными производителями и торговыми сетями", - отметили в министерстве.

Кроме того, Минсельхоз России разработал ряд механизмов поддержки, которые позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца. Так, увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд руб., а также принято решение о пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Для животноводческой отрасли предусмотрены льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, жмыхов, аминокислот для кормовых целей, напомнили в Минсельхозе.