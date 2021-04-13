Частные инвестиции в экономику Ростовской области выросли на 2% по итогам 2020 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Частные инвестиции в экономику Ростовской области в 2020 году показали рост на более чем 2%, это свидетельствует о постепенном выходе региона из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил во вторник журналистам председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко.

"Рост инвестиций в экономику Ростовской области в 2020 году составил 6,2%. Даже если убрать бюджетные инвестиции, частные инвестиции показали рост на более чем 2%. Это очень высокие цифры, свидетельствующие о том, что бизнес, инвесторы доверяют экономике Ростовской области. Это одна из позитивных тенденций для развития экономики Ростовской области", - сказал Ищенко.

В пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области отметили, что инвестиции в основной капитал в РФ по итогам 2020 года снизились на 1,4%, что стало следствием пандемии коронавируса, которая в разной степени ударила по всем отраслям российской экономики. Регион, таким образом, продемонстрировал устойчивую тенденцию к выходу из кризиса, что делает его еще более привлекательным для инвесторов в 2021 году, отметили в пресс-службе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, выступая перед депутатами заксобрания с ежегодным докладом о деятельности правительства, отметил, что, по оперативным данным, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года составил около 324 млрд рублей. "В ушедшем году реализовано 250 инвестпроектов на сумму порядка 43 млрд рублей, из которых пять из губернаторской сотни на сумму 2,6 млрд рублей, - сказал Голубев. - В целом баланс между текущими задачами и стратегическими целями нам найти удалось".

Говоря об итогах 2020 года, спикер заксобрания отметил, что рост промышленного производства в Ростовской области в условиях пандемии коронавируса составил 1,7%. "Это очень хороший сигнал. Это свидетельствует о том, что федеральные и региональные меры, принятые в прошлом году на фоне пандемии, были правильными и адекватными", - отметил Ищенко.

Председатель Законодательного собрания также указал, что еще одним параметром, который законодатели региона осторожно оценивают как позитивный, является рост заработной платы. "Цифры пока небольшие - плюс 1,9% за минусом инфляции. Это подтверждается ростом налоговых поступлений от налога на доходы физических лиц", - сказал спикер заксобрания.