Акции Segezha допущены к торгам на Мосбирже с 27 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Акции Segezha Group допущены к торгам на Московской бирже с 27 апреля, сообщается на сайте торговой площадки.

Бумаги будут включены в "первый уровень" котировального списка.

Ранее сообщалось, что компания намерена провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже. Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд рублей и опцион доразмещения вторичных акций. Поступления от первичного предложения планируется направить на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки.