Резиденты "Сколково" поставили в медучреждения партию сканеров для быстрого обслуживания

ПЕРМЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Резидент "Сколково" из Перми поставил свыше 100 комплексов Promobot Scaner, которые позволяют за несколько секунд распределить данные пациентов медицинских учреждений. Об этом ТАСС сообщили в компании-резиденте "Промобот" во вторник.

"Сканер позволяет автоматически перенести данные пациента из документов напрямую в поля медицинской информационной системы (МИС). Устройство распознает данные главного разворота паспорта, СНИЛС, полиса ОМС, ИНН и других документов, делает их "сканы" и распределяет данные в нужные поля МИС. Сканирование, распознавание и перенос данных занимают всего три секунды", - рассказали в компании.

Полевые испытания в разных клиниках России говорят о том, что время обслуживания пациента на практике снизилось более чем в два раза. Первые 100 комплексов уже поступили в Москву, Петербург, Пермь, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Иркутск и другие города. До конца года в различные клиники поступят еще 500 сканеров.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе.