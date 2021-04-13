Власти вложат в развитие инфраструктуры Череповца 18 млрд рублей за три года

ВОЛОГДА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области направит на развитие инфраструктуры города Череповца 18 млрд рублей в 2021-2023 годах. Средства будут выделены на масштабное дорожное строительство, возведение социальных объектов и проекты благоустройства, которые одобрили горожане в ходе прошедшего во вторник градостроительного совета, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

"Почти 18 млрд рублей - итог сегодняшнего обсуждения. Город Череповец этого достоин и в ближайшие годы получит серьезный импульс для развития", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова по итогам прошедшего градсовета. Средства будут инвестированы из всех источников - федерального, областного, городского бюджетов и частных инвесторов. Одобренные на градсовете проекты будут реализованы в 2021-2023 годах, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора.

В частности, значительная сумма инвестиций будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры Череповца: строительство Архангельского моста, подходов к нему, железнодорожного путепровода, Южного шоссе и новых участков Шекснинского проспекта, проектирование улиц Рыбинской, Ленинградской и Октябрьского проспекта, ремонт улиц по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Глава региона также поддержал предложение спикера областного парламента, лидера регионального отделения "Единой России" Андрея Луценко о выделении дополнительно 70 млн рублей на ремонт тротуаров и 22,7 млн рублей - на установку современных фонарей.

В ближайшие три года планируется построить новую поликлинику, провести капитальные и текущие ремонты объектов здравоохранения, закупить медоборудование и автотранспорт. По предложению главврача Вологодской областной клинической больницы № 2, расположенной в Череповце, Андрея Пулина, на оснащение клиники дополнительно выделено 155 млн рублей. Еще 47 млн рублей выделят на ремонт и оснащение поликлиник Череповца.

По словам мэра города Вадима Германова, в ближайшие три года построят две школы и пять детских садов, два из них возводятся. В этом году отремонтируют четыре школы и один детский сад. По предложению Луценко 100 млн рублей направят на строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, их оснастят с учетом пожеланий горожан.

Как отметил губернатор, в рамках градсоветов с 2014 года были приняты и почти полностью реализованы решения по строительству, капремонту и реконструкции 55 крупных объектов городской инфраструктуры на общую сумму 20,115 млрд рублей, что в пять раз больше собственного бюджета города, он составляет 4 млрд рублей.