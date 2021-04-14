"Известия": популярные у россиян в майские праздники курорты выросли в цене на 20-25%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Цены на пакетные туры по популярным у россиян направлениям отдыха на май 2021 года выросли на 20-25% по сравнению с аналогичным доковидным периодом 2019 года. Об этом в среду со ссылкой на совместное исследование "Тинькофф путешествий" и Travelata пишет газета "Известия".

Значительнее других подорожали курорты Сочи (на 112%), Абхазии (на 79%) и туры в ОАЭ (на 45%), отмечается в исследовании.

При этом путешествия в Москву и Санкт-Петербург, наоборот, подешевели на 5-10% из-за снижения спроса у иностранных туристов, рассказал изданию генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Несмотря на рост цен, на начало апреля спрос на путевки превысил докризисные показатели аналогичного периода 2019 года. Оборот вырос на 30%, а количество покупок на 9%, сообщили изданию в QIWI Business.