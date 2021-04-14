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Работу самой мощной в Японии АЭС запретили

На АЭС "Касивадзаки-Карива" ранее выявили серьезные нарушения в сфере обеспечения безопасности

ТОКИО, 14 апреля. /ТАСС/. Японский государственный Комитет по контролю за атомной энергетикой принял в среду официальное решение запретить деятельность самой мощной в стране АЭС "Касивадзаки-Карива", где выявлены серьезные нарушения в сфере обеспечения безопасности, в том числе от вылазок террористов. Об этом говорится в объявлении, зачитанном представителем этого ведомства в прямом эфире национального телевидения.

Конкретно владельцу АЭС, крупнейшей в стране энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), запрещено доставлять и загружать ядерное топливо в реакторы на АЭС "Касивадзаки-Карива". Такая мера принимается впервые в истории японской атомной энергетики.

Ранее TEPCO официально согласилась с тем, что безопасность на этой атомной станции соблюдается не на должном уровне. На 15 участках там выявили поломки устройств, призванных отслеживать возможные попытки проникновения на АЭС, их ремонт и замена признаны неудовлетворительными. Помимо неисправного оборудования, на станции были отмечены случаи появления посторонних лиц в помещениях, где должны соблюдаться максимальные меры бдительности. Не обеспечивается, по мнению правительственных экспертов, и должная сохранность ядерных материалов. Исправление этих недостатков и их проверка займут по меньшей мере год.

АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря в префектуре Ниигата на острове Хонсю. Она находится на первом месте в мире по совокупной мощности своих семи ядерных реакторов, которая превышает 8,2 тыс. мегаватт. После аварии на АЭС "Фукусима-1" эта станция была остановлена для технических проверок. Ее владелец добивается разрешения на возобновление работы, однако Комитет по контролю за атомной энергетикой не дает на это санкции.

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