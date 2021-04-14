"Известия": рынок труда в России потерял максимальное за 12 лет число молодых сотрудников

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Количество занятого населения РФ в возрасте от 15 до 29 лет за прошедший год в России снизилось на 1,01 млн человек - в декабре сотрудников этой возрастной группы насчитывалось 12,17 млн человек против 13,18 млн человек годом ранее, падение стало рекордным с 2009 года. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За 2020 год количество работников в возрасте от 15 до 19 лет снизилось на 24,9% (на 89 тыс. человек меньше). Число занятых россиян 25-29 лет сократилось на 8,2% (на 758 тыс. человек), работающих граждан в возрасте 20-24 лет - на 4,5% (на 163 тыс. человек), показало исследование.

Всего за год отечественный рынок труда потерял 1,01 млн человек в возрасте от 15 до 29 лет включительно: в декабре 2020 года их насчитывалось 12,17 млн, а годом ранее - 13,18 млн. С 2016 года убыль этой возрастной группы на рынке труда ни разу не опускалась ниже уровня полумиллиона человек в год, в прошедшем году ее сокращение стало рекордным с 2009 года, указывают аналитики сети.

Наибольшее снижение количества молодых сотрудников произошло в Амурской области, где среднегодовой показатель уменьшился на 22% (на 19 тыс. человек). На 20% (на 11 тыс. человек) молодых работников стало меньше в Северной Осетии, в Мурманской области - на 17% (на 13 тыс. человек). В Бурятии убыль молодых работников составила 16% (меньше на 13 тыс. человек), в Севастополе - 16% (меньше на 6 тыс. человек).