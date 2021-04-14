ТПП просит доработать законопроект об уголовной ответственности за уклонение от пошлин

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России просит привлекать к уголовной ответственности за уклонение от таможенных платежей и прочих пошлин только в случае повторного нарушения. Об этом сообщил в среду ТАСС вице-президент палаты Вадим Чубаров.

По его словам, ТПП направила в Госдуму соответствующее заключение по законопроекту "О внесении изменений в статью 194 Уголовного кодекса РФ", который предполагает введение уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

"Палата, безусловно, поддерживает необходимость совершенствования законодательного регулирования взыскания таможенных пошлин. Вместе с тем возможность привлекать к уголовной ответственности лиц за уклонение от таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин предлагается предусмотреть только в том случае, когда они ранее привлекались к административной ответственности за аналогичное деяние", - отметил Чубаров, комментируя содержание направленного в Госдуму заключения палаты.

Он напомнил, что за аналогичные деяния в статьях Кодекса РФ об административных правонарушениях уже установлена административная ответственность, в рамках которой на юридических, физических и должностных лиц может быть наложен штраф.

"По мнению палаты, административное воздействие показало свою эффективность: только в первом полугодии 2020 года за совершение указанных административных правонарушений было привлечено 7 817 граждан, которым назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 121 млн рублей. Напротив, за близкое по составу преступление, предусмотренное статьей 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей"), с четырех граждан было взыскано лишь 600 тыс. рублей "уголовного" штрафа", - констатировал Чубаров.

Он считает, что "закрепление административной преюдиции создаст возможность для предупреждения преступлений путем привлечения лиц (в том числе представителей бизнеса) сначала к административной ответственности и будет способствовать либерализации уголовно-правовой политики в экономическом секторе".