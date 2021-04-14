Предприятия бьюти-индустрии заявили в ФАС о нарушении "Яндексом" закона о конкуренции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК) направила главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максиму Шаскольскому заявление с просьбой признать "Яндекс" нарушителем закона о конкуренции из-за понижения в поисковой выдаче позиций малых и средних компаний, входящих в объединение.

"Действия ООО "Яндекс", выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, ущемлении интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности, в том числе в сфере индустрии красоты, а также неопределенного круга потребителей, являются нарушением антимонопольного законодательства. <…> На основании вышеизложенного просим признать действия ООО "Яндекс" <…> нарушением ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции", - говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Под документом подписались 28 представителей АПИК из более чем 20 регионов России. Они просят ФАС выдать "Яндексу" предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

"Яндекс полностью монополизировал систему продвижения, что приводит к ситуации, когда на любой поисковый запрос первыми всплывают ссылки на сервисы "Яндекса", в том числе сервис "Яндекс.Услуги". Таким образом создаются условия неконкурентной борьбы. Из-за этого у малых и средних предприятий, в том числе в индустрии красоты, нет возможности выходить на верхние позиции в поисковой системе, если даже их выбирают пользователи", - сказала ТАСС общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, член Партии роста Нина Литвинова, комментируя заявление.

Она рассказала, что АПИК ранее обращалась с подобными замечаниями в саму компанию, но пока не получила обратную связь. "Мы понимаем и уважаем "Яндекс" как крупную компанию, которая является лидером на рынке, но призываем ее создавать условия для работы малых и средних компаний в едином конкурентном поле", - добавила Литвинова.

ТАСС пока не располагает комментарием "Яндекса" по данному заявлению.

Дело против "Яндекса"

В минувший вторник ФАС России возбудила дело в отношении "Яндекса" за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске. По данным ведомства, организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети Интернет.

Ведомство отмечало, что исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики. По данным ФАС, если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

В свою очередь "Яндекс" заявил, что не согласен с обвинением в ограничении конкуренции и готов отстаивать свою позицию. По данным компании, обогащенные ответы в поиске - это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям, свыше 30 тыс. компаний уже бесплатно используют технологию обогащенных ответов "Яндекса".

В начале апреля ФАС сообщала, что "Яндекс" подал в ведомство ходатайство о переносе сроков исполнения требований к инструментам выдачи в поиске на 1 месяц. В конце февраля стало известно, что ФАС России обязала "Яндекс" в месячный срок прекратить предоставлять собственным сервисам (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущества в поисковой системе "Яндекса", занижая тем самым позиции других компаний в выдаче.

Кроме того, ФАС обязала "Яндекс" опубликовать условия доступа сервисов к инструментам продвижения в поиске, а также обеспечить равный доступ к ним для всех игроков рынка. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок ФАС обязана принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

После заявления ФАС в компании сообщили, что исполнение этих требований к инструментам поисковой выдачи ухудшит качество поиска для пользователя. И отметили, что некоторые требования предписания уже реализованы в поиске.

Другие обращения

В августе 2020 года онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в ФАС жалобу на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением. Основная претензия этих компаний заключается в специальных виджетах поисковой системы ("колдунщиках"), которые чаще всего выводятся выше других результатов поиска и позволяют пользователям искать билеты, объявления, фильмы и другое без перехода на отдельную страницу.

По мнению компаний, попасть туда могут только сервисы "Яндекса", а такой инструмент не показывает наиболее подходящий результат запроса, привлекая внимание пользователя и уводя его на сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика у конкурентов.

В "Яндексе", со своей стороны, заявляли, что виджеты являются международным отраслевым стандартом, они не закреплены по умолчанию на первых позициях и не имеют никаких преимуществ перед обычными результатами поиска.