Соцсети и онлайн-кинотеатры планируют обязать подсчитывать свою аудиторию

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий социальные сети, аудиовизуальные сервисы (АВС) и новостные агрегаторы подсчитывать свою аудиторию, находится в разработке. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Законопроект в разработке. Запрос на счетчик в интернете есть в рекламной отрасли. Если на телевидении есть единый измеритель, своего рода валюта для расчетов между медиаплощадками и рекламодателями, то российский интернет-рынок фактически остался без внешнего аудита. Кроме того, документ поможет отслеживать эффективность госсубсидий на производство контента, размещаемого на АВС", - сказал Горелкин. Сейчас интернет-сервисы "не имеют привычки" делиться собственными данными об аудитории и методиками подсчета, отметил он.

По его словам, об эффективности рекламных кампаний отчитываются платформы, на которых она размещается. "А значит, встает вопрос, насколько объективно эти компании сами оценивают свои же работы и услуги для клиентов. В результате страдают сами интернет-площадки, так как деньги оседают у недобросовестных посредников", - указал он. "Государство в этой ситуации должно создать условия прозрачных механизмов рынка интернет-рекламы и разработать понятные критерии для компаний, предоставляющих данные об аудитории", - уверен депутат. В результате действий государства, продолжил Горелкин, рынок получит сведения "не об условных пользователях, а о реальных потребителях с их конкретными характеристиками смотрения в сети".

Парламентарий напомнил, что аналогичный "единый счетчик" существует для аудитории телеканалов, официальным измерителем выступает компания Mediascope. "То же самое предлагается создать для АВС и соцсетей. Законопроект нужен именно для этого, а не для налогового администрирования", - пояснил депутат.

Интересы рекламодателей

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в беседе с ТАСС указал на то, что существующие счетчики измерения интернет-аудитории "не дают полной картины о реальных пользователях". "Не все интернет-платформы открывают доступ к своим данным о посещаемости. Отсутствие единого для всех измерителя ведет к потерям в первую очередь со стороны участников рынка интернет-рекламы, так как позволяет площадкам давать показатели по своей аудитории, неверифицируемые независимо", - сказал он.