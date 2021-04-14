Эксперты обсуждают с кабмином образование не менее шести агломераций мирового уровня в РФ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Не менее шести агломераций мирового уровня и 14 общенационального предлагается образовать на территории России к 2030 году. Это следует из презентации проекта "Агрессивное развитие инфраструктуры", которая есть в распоряжении ТАСС, концепция проекта разрабатывается в рамках стратегии социально-экономического развития России до 2030 года и в последние месяцы обсуждается в правительстве с экспертами.

"Не менее шести агломераций мирового уровня (предлагается образовать) к 2030 году в том числе за счет создания технологических суперрегионов и университетов мирового уровня", - говорится в перечне инициатив с уточнением, что под агломерацией понимается центр экономического развития страны. Также предлагается образовать не менее 14 агломераций общенационального масштаба.

Предполагается, что будут созданы система управления агломерациями, единый институт пространственного планирования, фонд развития агломераций, единая цифровая платформа учета и распределения трудовых мигрантов. На территории агломераций предлагается проводить единую градостроительную, тарифную и транспортную политику. "В РФ только Московская агломерация входит в мировой топ городов (26% ВВП страны). Наличие только одной агломерации с постиндустриальной экономикой снижает конкурентоспособность страны в глобальной экономике", - говорится в документе.