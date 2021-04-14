Стоимость биткойна впервые достигла $64 тыс.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии вырос на 0,65% и достиг $64 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала "Финам" на 07:41 мск.

Таким образом, стоимость криптовалюты вновь обновила исторический максимум.

По данным на 8:00 мск, курс биткойна ускорил рост до 1,19% и находился на уровне $64,344 тыс.

Накануне цена криптовалюты обновила предыдущий исторический максимум, превысив $63 тыс. Цифровая валюта росла на фоне предстоящего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase. Первичное размещение биржи на Nasdaq запланировано на 14 апреля.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".