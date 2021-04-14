"Известия": фармпроизводители допускают дефицит лекарств из-за нового механизма госзакупок

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Объединение отечественных фармпроизводителей и Всероссийский союз пациентов (ВСП) предупредили о возможном дефиците медикаментов из-за введения готовящихся правил госзакупок лекарств. Об этом в среду со ссылкой на письмо организаций в адрес главы правительства Михаила Мишустина пишет газета "Известия".

В письме, подписанном Национальной ассоциацией производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий "АПФ", а также ВСП, говорится об инициативе Минпромторга по введению принципа "второй лишний" при госзакупках стратегически значимых медицинских препаратов. Механизм предполагает, что привилегии получат компании, имеющие производство полного цикла с синтезом субстанции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Источник в правительстве подтвердил изданию получение обращения, его направили в Минпромторг для рассмотрения и обсуждения с другими заинтересованными ведомствами.

По оценкам фармпроизводителей, подобные ограничения могут стать причиной дефицита препаратов в аптеках и ухода с рынка ряда производителей. "Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, что, собственно, уже и происходит, например, в случае с препаратами для лечения онкологических заболеваний", - сообщила исполнительный директор ассоциации Надежда Дараган.

Как рассказал газете сопредседатель ВСП Юрий Жулев, отсев препаратов при госзакупках отразится на пациентах, ограничивая для них выбор. "Действующее правило "третий лишний" уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают", - пояснил он.

В Минпромторге, комментируя газете инициативу, указали на необходимость создания "технологических и экономических преимуществ для дальнейшего развития локального производства полного цикла препаратов, в том числе фармсубстанций" для лекарственного обеспечения граждан. В Федеральной антимонопольной службе не смогли дать оценку готовящемуся механизму, так как соответствующие проекты нормативно-правовых актов не поступили в ведомство.

В 2015 году в РФ был утвержден перечень импортных медицинских изделий, государственные и муниципальные закупки которых ограничены по принципу "третий лишний". В частности, иностранные компании не могут принять участие в закупке, если подано не менее двух заявок от производителей ЕАЭС.