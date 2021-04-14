Законопроект о подсчете аудитории соцсетей и онлайн-кинотеатров внесут в Госдуму в апреле

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий социальные сети, аудиовизуальные сервисы (АВС) и новостные агрегаторы подсчитывать свою аудиторию, планируется внести в Госдуму в ближайшие две недели. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к разработке документа.

"Законопроект находится в высокой стадии готовности. Планируется, что он будет внесен в Госдуму в ближайшие две недели", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее о разработке соответствующей законодательной инициативы сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. В Роскомнадзоре считают, что реализация единой системы медиаизмерений позволит соблюсти баланс интересов всех участников рынка и государства. Ведомство принимает участие в разработке концепции регулирования системы измерения аудитории российского сегмента интернета, указали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.