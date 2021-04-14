МИД Швеции сообщит ЕС о якобы совершенных РФ кибератаках на федерацию спорта

СТОКГОЛЬМ, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Швеции намерено проинформировать ЕС о якобы осуществленных РФ в период с декабря 2017 года по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в ведомстве.

"Вчера мы вызвали посла России в Стокгольме [Виктора Татаринцева] в связи с публикацией этой информации, чтобы попросить объяснений. Мы также проинформируем ЕС по этому поводу", - сообщила представитель пресс-службы МИД Андреа Рёмпке.

"Кибербезопасность - приоритетный вопрос для правительства. Национальный центр кибербезопасности Швеции находится в стадии создания. Швеция активно участвует в международных переговорах в ООН о нормах и правилах поведения государств в киберпространстве. Швеция вносит свой вклад в разработку набора инструментов ЕС для реагирования на киберугрозы", - продолжила она.

Шведская прокуратура сообщила во вторник в пресс-релизе, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных РФ в период с декабря 2017 года по май 2018-го кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось полицией безопасности Швеции (СЕПО) в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. В сообщении также утверждается, что в результате атак, якобы организованных внешней разведкой РФ, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности их медицинских данных.

Подобные утверждения о якобы совершаемых Россией кибератаках решительно отвергались Москвой как недостоверные. Официальные представители МИД РФ не раз напоминали, что Россия последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности.