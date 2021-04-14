Ростуризм предложит меры поддержки туротрасли в связи с ограничением полетов в Турцию

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ростуризм предложит дополнительные финансовые меры поддержки туристической отрасли в связи с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на своей странице в Instagram .

"Оперативно смотрим и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности [туроператоров]", - написала Догузова.

Ранее Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и приостановки авиасообщения с Танзанией, сообщила журналистам Догузова. По ее словам, речь идет об отмене взносов в резервный фонд, а также сокращении и отсрочке по уплате взносов в персональные фонды туроператоров, которые функционируют на базе ассоциации "Турпомощь". Кроме того, Ростуризм изучает возможность субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.