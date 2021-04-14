"Яндекс" выяснил, какой бизнес хотят открыть россияне

МОСКВА, 14 апреля./ТАСС/. "Яндекс" изучил все запросы со словами "как открыть" за 2018-2020 годы и узнал, что чаще всего люди задумываются об открытии своего магазина одежды. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Бизнеса".

Отмечается, что всего компания определила 150 наиболее популярных видов бизнеса. На втором месте - открытие кафе, на третьем - таксопарка. Также люди задумываются об открытии пункта выдачи заказов, аптеки, салона красоты, пекарни, кофейни и так далее.

Уточняется, что некоторые виды бизнеса сохраняют популярность все последние десять лет. Например, кафе и магазины одежды все это время остаются на вершине списка бизнес-идей. А, например, турфирма, в 2011-м занимавшая первое место в списке, теперь только десятая, парикмахерская с пятой строчки перешла на двадцатую. Популярность таксопарков, наоборот, выросла: если десять лет назад они не входили в десятку, то в последние годы держатся в топе-3.

По данным исследования, самыми популярными категориями оказались общественное питание, транспорт и логистика, а также торговля одеждой и товарами повседневного спроса. Отмечается, что большинство россиян представляют свое дело в сфере услуг, производством интересуются гораздо реже.

Также "Яндекс" составил списки модных бизнесов для каждого года. Например, в 2016-м многие задумались о своей бургерной, в 2018-м резко выросло число запросов об открытии онлайн-школ. В прошлом году россияне больше прежнего интересовались пунктами выдачи, курьерскими компаниями и кухнями с доставкой.

Уточняется, что местные особенности можно увидеть, если искать не самые популярные бизнесы, а такие, которыми в городе интересуются чаще, чем в среднем по стране. Например, Сочи сильнее всего выделяется интересом к открытию гостиниц, Краснодар - к магазинам овощей и фруктов. В Москве часто задумываются о своем маникюрном салоне, в Санкт-Петербурге - об открытии точки продажи шаурмы.