Провайдер интернет-магазинов крупных брендов "Аристос" вошел в Inventive Retail Group

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Группа компаний Inventive Retail Group (управляет сетями re:Store, Samsung, Nike и другими) получила мажоритарную долю в группе компаний "Аристос" - реселлера и сервис-провайдера услуг электронной коммерции для официальных интернет-магазинов известных брендов. Об этом говорится в сообщении Inventive Retail Group.

"Inventive Retail Group, группа компаний, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров ведущих мировых брендов объявляет о присоединении к группе ГК "Аристос", одного из ведущих игроков на рынке D2C (direct-to-consumer, прямое взаимодействие бренда с потребителем)", - говорится в сообщении.

Сделка позволит Inventive Retail Group развивать услуги по организации онлайн-продаж для международных компаний-производителей, а также укрепить позиции компании на российском рынке онлайн-торговли, отметили в компании. Сумма сделки не раскрывается. "В результате сделки Inventive eCommerce становится одним из крупнейших игроков на рынке D2C, представляющем наиболее широкий портфель брендов в таких направлениях как потребительская электроника, бытовая техника, fashion, FMCG (товары повседневного спроса), DIY (товары для рукоделия, обустройства дома)", - говорится в сообщении.

ГК "Аристос" работает на рынке более 10 лет и имеет развитую складскую инфраструктуру в Москве и собственную курьерскую службу. Среди брендов, с которыми работает компания ГК Аристос, Philips, Schneider Electric, Grohe, Stanley Black&Decker, Roca и другие. "В планах компании Inventive eCommerce на ближайшие три года обеспечить рост портфельным проектам объединенной компании, продолжить расширять портфель брендов и открывать новые категории, усилить управление маркетинговыми бюджетами брендов на маркетплейсах, развивать собственную премиальную логистическую службу, совершенствовать IT-решения и складские комплексы", - отмечается в сообщении.

Inventive eCommerce, входящая в Inventive Retail Group, получит мажоритарную долю в ГК "Аристос". Основатели "Аристос" Андрей Хромов и Николай Лисеев получат в компании места в совете директоров.

Inventive Retail Group (входит в группу компаний "Ланит"), создана в 2005 году. Группа компаний управляет более 380 специализированными розничными и онлайн-магазинами крупнейших мировых брендов, включая Apple‚ Samsung, Lego, Nike, Lenovo, Acer, Dyson, Huawei и другие.