Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 1,17%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 1,17% и составил 3 567,53 пункта, индекс РТС поднялся на 2,06% - до 1 488,52 пункта.

К 10:13 мск индекс Мосбиржи продолжил рост и находился на уровне 3 557,98 пункта (+0,79%), индекс РТС рос на 1,46% - до 1 479,82 пункта.

Стоимость нефти марки Brent растет на 1,3% - до $64,5 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,43% и торгуется на уровне $61,1 за баррель.