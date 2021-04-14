Российские банки начали повышать ставки по кредитам

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Банк "Открытие" повысил минимальные ставки по потребкредитам и рефинансированию на 3 п. п., Россельхозбанк увеличил ставки по рефинансированию потребкредитов на 3-3,7 п. п., показал мониторинг ставок маркетингового агентства Marcs (данные есть в распоряжении ТАСС).

Так, "Открытие" повысил минимальные ставки по кредиту наличными без страхования на 3 п. п., до 14,9% для зарплатных клиентов и рефинансированию, а также до 16,9% по кредиту наличными для неклиентов.

Россельхозбанк повысил ставки по рефинансированию потребкредитов для неклиентов на 3,5-3,7 п. п., до 11-12,7%, для зарплатных клиентов - на 3-3,7 п. п., до 9,5-11,7%.

ТАСС направил запросы в кредитные организации.

19 марта Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых, и допустил ее повышение на следующих заседаниях.