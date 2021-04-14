Матвиенко поручила решить вопрос с выравниванием тарифов на электричество для россиян

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам до конца 2021 года найти системное решение по выравниванию тарифов на электроэнергию для граждан и компаний по всей территории РФ. Об этом она сказала в среду на заседании палаты.

"Надо думать, как найти системное решение, чтобы выровнять эту ситуацию. Давайте дадим поручение [вице-спикеру Совфеда] Николаю Андреевичу Журавлеву, комитету по экономической политике, комитету по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера до конца года поработать по этому вопросу и все-таки подготовить какие-то системные решения по выравниванию экономических условий для всех граждан, производителей, промышленности по всей территории РФ", - сказала Матвиенко.

"Это ненормально. Мы живем в одной стране, у нас должно быть единое экономическое пространство, одинаковые условия для бизнеса, инвестиций", - добавила спикер Совфеда.

Ранее в пресс-службе Минэнерго заявили, что увеличение стоимости электроэнергии для населения России в 2021 году не превысит 5%.