МЭА повысило оценку по росту спроса на нефть в 2021 году

ТАСС, 14 апреля. Глобальный спрос на нефть в 2021 году восстановится на 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) против падения на 8,7 млн б/с в 2020 году, и этому способствуют благоприятные макроэкономические прогнозы, говорится в поступившем в ТАСС апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство повысило свою оценку по спросу на 230 тыс. б/с по сравнению с мартовской.

Теперь ожидается, что спрос на нефть в мире в 2021 году достигнет 96,7 млн б/с. "В расчет взяты более благоприятные прогнозы по экономике и крепкие операционные индикаторы", - поясняется в отчете.

При этом в МЭА отмечают, что восстановление спроса все еще остается хрупким на фоне того, что число заболевших коронавирусом в странах - потребителях нефти все еще увеличивается.

Предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2021 году восстановится на 610 тыс. б/с против падения на 1,3 млн б/с в 2020 году.

При этом поставки нефти от США в этом году продолжат снижаться еще на 100 тыс. б/с после падения на 600 тыс. б/с в 2020 году, ожидают в МЭА.

Запасы нефти ОЭСР

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале 2021 года снижались седьмой месяц подряд, хотя все еще превышали среднее значение за пять лет на 28,3 млн баррелей.

Согласно данным МЭА, запасы нефти в развитых странах снизились на 55,8 млн баррелей, составив 2,98 млрд баррелей. То есть запасы впервые с "черного" апреля 2020 года опустились ниже 3 млрд баррелей. Пик был достигнут в июле прошлого года - 3,2 млрд баррелей.