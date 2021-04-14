Совфед одобрил закон о новых полномочиях АСВ при отзыве лицензии у банка

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий полномочия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по управлению кредитной организацией после отзыва у нее лицензии.

Закон возлагает функции временной администрации, которая назначается Банком России после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". По мнению авторов документа, это позволит сократить сроки установления требований кредиторов и ускорить сроки реализации активов несостоятельных кредитных организаций.

Согласно пояснительной записке, новый подход позволит обеспечить сокращение сроков и текущих расходов на осуществление ликвидационных процедур, что в итоге даст возможность "увеличить степень удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых кредитных организаций".

Осуществлять полномочия временной администрации по управлению кредитной организацией АСВ будет через представителя, назначенного из числа своих работников. В случае недостаточности имущества кредитной организации временная администрация получит право авансировать затраты, связанные с исполнением возложенных на нее функций, в том числе затраты на оплату услуг бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, консультантов и юристов.

Временная администрация сможет проводить инвентаризацию имущества кредитной организации, подготовку к его реализации, вести реестр требований кредиторов, искать, выявлять и возвращать имущество кредитной организации, находящееся у третьих лиц.

Временная администрация также наделяется правом увольнять, изменять условия трудовых договоров и переводить на другую работу сотрудников кредитной организации, заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок, если их исполнение не является необходимым в связи с прекращением деятельности кредитной организации, истребовать имущество кредитной организации у третьих лиц и совершать другие действия по защите прав и законных интересов кредитной организации и ее кредиторов.