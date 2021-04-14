Матвиенко просит комитет СФ и ФАС контролировать ситуацию с завышением цен на курортах РФ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации поручил комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ следить за ситуацией с ростом цен на туристические путевки на российские курорты. С таким предложением в среду на пленарном заседании выступила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Идут жалобы граждан на то, что поскольку закрываются или не открываются еще страны, где ковид, и люди сориентировались на внутренний туризм, тут же наши туристические компании очень резко начали поднимать цены вместо того, чтобы создать привлекательные условия для граждан", - сказала она.

"Вместе с Федеральной антимонопольной службой обратите, пожалуйста, на это внимание, чтобы не было необоснованного роста цен в наших санаториях, домах отдыха, гостиницах", - обратилась она к главе комитета по соцполитике Инне Святенко.

Матвиенко привела в пример публикацию в СМИ о том, что одни сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых на курортах Египта по системе "все включено". "Мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц. Давайте дадим поручение комитету, чтобы вместе с ФАС эту тему держали на контроле", - добавила спикер СФ.